Il commissario tecnico delle nazionali femminili ha dichiarato che l’Italia deve concentrarsi su se stessa e vincere contro la Svezia nell’ultima partita di qualificazione al Mondiale. Ha aggiunto che, dopo questa sfida, si scopriranno eventuali esiti e classificazioni. La squadra italiana affronta l’incontro con l’obiettivo di ottenere i punti necessari per proseguire nel torneo. La partita rappresenta l’ultimo passo per qualificarsi alla fase successiva della competizione.

Nel momento in cui ad Andrea Soncin in conferenza stampa si specifica che quella di domani (ore 19) contro la Svezia non ha i contorni della partita da dentro o fuori, anche se è l'ultima della fase a gironi delle qualificazioni mondiali, lui puntualizza quanto in realtà questa sfida sia. "da dentro". Ma andiamo con ordine. L'Italia è seconda nel girone A1 alle spalle della Danimarca, sopra Girelli e compagne di tre punti. Per le azzurre - che giocheranno in contemporanea alle danesi, impegnate nel match contro la Serbia - c'è ancora una percentuale (piccola, ma c'è) di possibilità di chiudere il gruppo al primo posto. Come? Con una vittoria e se allo stesso tempo la Danimarca perde con le slave. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Soncin: "Italia, pensiamo solo a noi stesse. Battiamo la Svezia e poi..."

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