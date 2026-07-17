Spalletti | Per parlare di ‘scudetto’ siamo ancora lontani
L’allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra è ancora lontana dall’obiettivo di vincere lo scudetto. Durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato che ci sono molte cose da migliorare e che il percorso è ancora lungo. Ha anche parlato delle prime settimane di lavoro e delle sfide da affrontare per arrivare ai livelli desiderati. Nessuna indicazione su tempi o risultati specifici.
2026-07-17 16:44:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! L’allenatore della Juve Luciano Spalletti ha assicurato questo venerdì nella sua prima conferenza stampa della stagione che il La squadra ha bisogno di rinforzi e di un lavoro profondo per correggere gli errori della scorsa stagione in cui ha concluso sesto, oltre a riconoscere che il ‘ Lo scudetto è “abbastanza” lontano. “L’anno scorso non abbiamo raggiunto il risultato, ma Non è stato un campionato sbagliato. Abbiamo fatto bene molte cose. Dobbiamo migliorare in alcuni momenti, avere sempre lo stesso livello di prestazione e la stessa qualità”, ha affermato. Spalletti.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Juve, Spalletti inaugura la nuova stagione: Scudetto Ad oggi siamo lontani
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#Spalletti: Siamo al cooling break della partita del calciomercato. Noi quest’anno siamo convinti che possiamo andare a competere per arrivare in #Champions e per l’alta classifica. Per parlare di #Scudetto in questo momento qui siamo abbastanza distanti. x.com
No, Luciano Spalletti non se la sente di parlare di scudetto In questo momento siamo abbastanza distanti Vogliamo competere per la Champions #juventusnews24 facebook
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