Spalletti | Per parlare di ‘scudetto’ siamo ancora lontani

Da justcalcio.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra è ancora lontana dall’obiettivo di vincere lo scudetto. Durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato che ci sono molte cose da migliorare e che il percorso è ancora lungo. Ha anche parlato delle prime settimane di lavoro e delle sfide da affrontare per arrivare ai livelli desiderati. Nessuna indicazione su tempi o risultati specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-07-17 16:44:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! L’allenatore della Juve Luciano Spalletti ha assicurato questo venerdì nella sua prima conferenza stampa della stagione che il La squadra ha bisogno di rinforzi e di un lavoro profondo per correggere gli errori della scorsa stagione in cui ha concluso sesto, oltre a riconoscere che il ‘ Lo scudetto è “abbastanza” lontano. “L’anno scorso non abbiamo raggiunto il risultato, ma Non è stato un campionato sbagliato. Abbiamo fatto bene molte cose. Dobbiamo migliorare in alcuni momenti, avere sempre lo stesso livello di prestazione e la stessa qualità”, ha affermato. Spalletti.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Juve, Spalletti inaugura la nuova stagione: Scudetto Ad oggi siamo lontani

Video Juve, Spalletti inaugura la nuova stagione: Scudetto? Ad oggi siamo lontani

Notizie e thread social correlati

Spalletti boccia la Juventus: “Siamo lontani dallo scudetto”. E dice che la rosa ha profonde lacuneLuciano Spalletti ha dichiarato che la sua squadra è ancora lontana dalla lotta per lo scudetto e ha evidenziato che la rosa presenta lacune profonde.

Spalletti: "Scudetto? Siamo troppo distanti. Celik è un guerriero, un bene averlo con noi""L'allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra è troppo distante dalla conquista dello scudetto.

Temi più discussi: Vlahovic, voglia di Juve: ha chiamato Spalletti. Così riparte la trattativa; Juve bloccata: Martinez e Kolo, trattative infinite. E Spalletti è spiazzato; Juve, Spalletti a cena fuori a San Salvario aspetta notizie di mercato ma Carnevali lo gela; Due bomber per Spalletti! Il Psg tentenna per Kolo Muani, la Juve ha l’ok da Pellegrino.

spalletti per parlare diSpalletti scuote la Juve: Lavoro profondo sul mercato, scudetto distante. Porte aperte per VlahovicLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, interviene in conferenza stampa per presentare la nuova stagione ... calciomercato.it

spalletti per parlare diSpalletti: 'Scudetto distante', ma 'porte aperte' per Vlahovic alla JuveAlla vigilia della prima amichevole stagionale a Basilea, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha delineato un quadro chiaro della situazione attuale del club. Ha ammesso una certa distanza d ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web