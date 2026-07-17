Spalletti | Per parlare di ‘scudetto’ siamo ancora lontani

L’allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra è ancora lontana dall’obiettivo di vincere lo scudetto. Durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato che ci sono molte cose da migliorare e che il percorso è ancora lungo. Ha anche parlato delle prime settimane di lavoro e delle sfide da affrontare per arrivare ai livelli desiderati. Nessuna indicazione su tempi o risultati specifici.

2026-07-17 16:44:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! L’allenatore della Juve Luciano Spalletti ha assicurato questo venerdì nella sua prima conferenza stampa della stagione che il La squadra ha bisogno di rinforzi e di un lavoro profondo per correggere gli errori della scorsa stagione in cui ha concluso sesto, oltre a riconoscere che il ‘ Lo scudetto è “abbastanza” lontano. “L’anno scorso non abbiamo raggiunto il risultato, ma Non è stato un campionato sbagliato. Abbiamo fatto bene molte cose. Dobbiamo migliorare in alcuni momenti, avere sempre lo stesso livello di prestazione e la stessa qualità”, ha affermato. Spalletti.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juve, Spalletti inaugura la nuova stagione: Scudetto Ad oggi siamo lontani

Notizie e thread social correlati

Spalletti boccia la Juventus: “Siamo lontani dallo scudetto”. E dice che la rosa ha profonde lacuneLuciano Spalletti ha dichiarato che la sua squadra è ancora lontana dalla lotta per lo scudetto e ha evidenziato che la rosa presenta lacune profonde.

Spalletti: "Scudetto? Siamo troppo distanti. Celik è un guerriero, un bene averlo con noi""L'allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra è troppo distante dalla conquista dello scudetto.

Temi più discussi: Vlahovic, voglia di Juve: ha chiamato Spalletti. Così riparte la trattativa; Juve bloccata: Martinez e Kolo, trattative infinite. E Spalletti è spiazzato; Juve, Spalletti a cena fuori a San Salvario aspetta notizie di mercato ma Carnevali lo gela; Due bomber per Spalletti! Il Psg tentenna per Kolo Muani, la Juve ha l’ok da Pellegrino.

#Spalletti: Siamo al cooling break della partita del calciomercato. Noi quest’anno siamo convinti che possiamo andare a competere per arrivare in #Champions e per l’alta classifica. Per parlare di #Scudetto in questo momento qui siamo abbastanza distanti. x.com

Spalletti scuote la Juve: Lavoro profondo sul mercato, scudetto distante. Porte aperte per VlahovicLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, interviene in conferenza stampa per presentare la nuova stagione ... calciomercato.it

Spalletti: 'Scudetto distante', ma 'porte aperte' per Vlahovic alla JuveAlla vigilia della prima amichevole stagionale a Basilea, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha delineato un quadro chiaro della situazione attuale del club. Ha ammesso una certa distanza d ... it.blastingnews.com