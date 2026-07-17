Luciano Spalletti ha dichiarato che la sua squadra è ancora lontana dalla lotta per lo scudetto e ha evidenziato che la rosa presenta lacune profonde. Alla vigilia della prima amichevole pre stagionale contro il Basilea, il tecnico ha parlato dello stato della preparazione e delle questioni di mercato. Le sue parole riflettono un team in fase di costruzione e in cerca di miglioramenti prima dell'inizio ufficiale della stagione.

Luciano Spalletti, alla vigilia della prima amichevole pre stagionale della sua Juventus contro il Basilea, è intervenuto in conferenza stampa. Diversi i temi toccati dal tecnico, dallo stato della preparazione, fino naturalmente al mercato ed alla lotta scudetto. “ Ho trovato una squadra consapevole di non aver raggiunto gli obiettivi dello scorso anno, ma fiduciosa di poterli raggiungere in futuro. Abbiamo avuto alti e bassi, ma possiamo lavorare sui nostri difetti ” le sue parole riportate da Sportmediaset. Spalletti ha bypassato la domanda sui cambi in dirigenza: “ Io penso solo al mio lavoro. Ho vissuto queste settimane con malessere per ciò che non abbiamo ottenuto, ho pensato solo a organizzare la preparazione per fare un percorso migliore”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Spalletti boccia la Juventus: “Siamo lontani dallo scudetto”. E dice che la rosa ha profonde lacune

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