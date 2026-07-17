Il tecnico della Juventus ha detto che la squadra può puntare a qualificarsi in Champions League e a posizionarsi in alta classifica, ma ha anche sottolineato che attualmente sono distanti dal vincere lo scudetto. Ha aggiunto che per raggiungere questi obiettivi sarà necessario evitare errori durante il percorso.

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, parla in conferenza stampa della stagione ventura, alla guida di una Juve che “ può competere per arrivare in Champions e per l’alta classifica però dobbiamo essere bravi a non sbagliare niente in quel percorso. Per parlare di scudetto in questo momento siamo abbastanza distanti”. “Io devo allenare meglio ma rosa va rafforzata”. “Io devo allenare meglio rispetto a quanto fatto la scorsa stagione perché i buoni esempi vengono sempre creando un’evidenza, facendo vedere un comportamento, non soltanto con le parole, però sappiamo tutti che la nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata o potenziata e in alcune caselle probabilmente anche completata”, ha detto Spalletti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Spalletti: “La Juventus vuole competere per alta classifica, ma siamo distanti da scudetto”

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Spalletti dopo Udinese-Juventus: Abbiamo disputato una gara da squadra forte

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