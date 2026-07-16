Finale mai vista Spagna-Argentina, finale dei due mondi: i campioni d’Europa contro i campioni del mondo (e del Sudamerica). Il massimo. La Finalissima che non s’è giocata. Francia-Argentina sembrava scritta, la Spagna ha ribaltato il destino con una partita magistrale che non può non preoccupare Scaloni: è meno decifrabile della Francia e tatticamente più evoluta. La Selección è infinita, è al quarto successo nel finale, ma avrebbe preferito non trovare un rivale così preparato, essendo arrivata all’ultimo atto proprio grazie all’organizzazione difensiva che ha approfittato di leggerezze degli avversari. La Spagna domina il pallone e controlla il flusso di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna-Argentina, il festival dei due mondi: per la prima volta in finale i campioni di Europa e Sudamerica

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Lo spettacolo di BAD BUNNY al SUPER BOWL: il suo show trasformato IN UN INNO AL SUD AMERICA

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