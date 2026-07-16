Verso Spagna-Argentina | la finale inedita che è già nella storia

Una finale inedita tra Spagna e Argentina sta per disputarsi, segnando un momento storico nel calcio mondiale. È la prima volta che queste due nazionali si sfidano in una finale, in un torneo che ha visto numerosi paesi partecipare e tre organizzatori diversi. La partita rappresenta un appuntamento unico, con una storia che si sta scrivendo sotto gli occhi di tutti.

Cose mai viste. La finale Spagna-Argentina è la sintesi di un Mondiale che ha stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un Mondiale con così tanti Paesi in competizione e soprattutto con tre Paesi organizzatori. Non si era mai visto un Mondiale con tutti questi giocatori-simbolo in corsa fino alla fine: Messi, Kane, Mbappè, aspettando il vero Yamal, magari da gustare proprio nella finale. E poi non si era mai vista una finale tra la squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sudamerica, nonché detentrice del titolo Mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di "Finalissima", ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sudamerica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Why Messi & Argentina Rejected Spains Finalissima…

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