Nel regno dell’arrampicata un ponte verso la Spagna | gemellaggio tra Val Masino e il villaggio di Albarracin in Aragona

Val Masino e Albarracin hanno annunciato un accordo di gemellaggio dedicato all’arrampicata, in particolare al bouldering. La collaborazione prevede scambi e iniziative rivolte agli appassionati di questa disciplina. La firma dell’accordo si è svolta oggi, coinvolgendo rappresentanti delle due località, note rispettivamente nel settore dell’arrampicata e del turismo attivo. Entrambe le comunità mirano a promuovere le proprie aree come mete per gli sportivi.

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Val Masino (Sondrio), 9 maggio 2026 – Val Masino e Albarracin siglano un gemellaggio all’insegna del sassismo o bouldering. Tra gli appuntamenti nell’agenda di Melloblocco, il più grande evento di bouldering nel mondo che termina oggi in Valmasino, c’è anche il gemellaggio tra Val Masino e la bellissima località di Albarracin, villaggio di poco più di 1000 abitanti della provincia autonoma spagnola dell’Aragona, circondato dall’omonima sierra. Un vero paradiso per gli appassionati arrampicata. Il progetto. Il progetto, che ha alla base i principi di inclusione, partecipazione, scambio culturale e sviluppo sostenibile, sarà presentato questa mattina alle 10.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel regno dell’arrampicata un ponte verso la Spagna: gemellaggio tra Val Masino e il villaggio di Albarracin in Aragona ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Val Masino: il bosco che canta rivive tra miti e creativitàIn un angolo incantato della Lombardia, tra i boschi della Val Masino, prende vita un progetto che unisce tradizione e innovazione. Super lavoro per il Soccorso Alpino in Val MasinoTre interventi nella giornata di ieri, sabato 11 aprile, per la Stazione di Valmasino del Soccorso Alpino. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Nel regno dell’arrampicata un ponte verso la Spagna: gemellaggio tra Val Masino e il villaggio di Albarracin in Aragona; Melloblocco 2026: la Val Masino torna capitale mondiale del bouldering.