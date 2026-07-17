SpaceX test in volo Starship rinviato | annullato il lancio dopo un guasto ai motori 

Da ildifforme.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il lancio di Starship di SpaceX è stato annullato pochi minuti prima del decollo a causa di un guasto ai motori rilevato sulla rampa di lancio. Il test in volo, previsto come parte delle prove per le future missioni spaziali verso Luna e Marte, non è stato effettuato. Nessun altro dettaglio su eventuali danni o interventi successivi è stato comunicato.

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Il nuovo test di volo di Starship, il sistema di lancio sviluppato da SpaceX per le future missioni spaziali verso la Luna e Marte, è stato annullato pochi istanti prima del decollo a causa di un inconveniente tecnico riscontrato sulla rampa di lancio. Come riportato anche da Skytg24, il razzo, alto circa 124 metri e pronto a partire dalla base di Starbase, in Texas, avrebbe dovuto effettuare il suo tredicesimo volo di prova, un passaggio considerato fondamentale nel percorso di sviluppo del veicolo spaziale più potente mai costruito. Lo stop è arrivato nella fase conclusiva del conto alla rovescia, quando il booster Super Heavy stava per accendere i suoi motori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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