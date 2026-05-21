SpaceX Starship lancio oggi in diretta | streaming live del 12° test di volo

Oggi si tiene in diretta il dodicesimo tentativo di lancio di SpaceX Starship, un veicolo spaziale progettato per le missioni future della NASA. Si tratta del primo test della nuova versione V3, sviluppata per supportare le missioni Artemis. La diretta streaming mostra le operazioni di preparazione e il lancio del veicolo, con aggiornamenti in tempo reale sulle fasi della missione. L'evento rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del sistema di trasporto spaziale.

SpaceX torna oggi al lancio di Starship con il 12° test di volo, il primo della nuova generazione V3 sviluppata per le future missioni Artemis della NASA. La diretta live streaming del volo suborbitale con decollo dalla Starbase di Boca Chica, in Texas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SpaceX's Starship Deluge Farm EXPLODED during Pad 2 Test...Flight 12 in Major Problem!

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