Dall’ingresso del circuito di Spa, si nota la sagoma della curva Eau Rouge. La questione energetica ha sollevato discussioni tra i piloti sulla possibile trasformazione della Spa in un circuito diverso, a causa delle sfide legate alla fornitura di energia. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata. La pista rimane aperta e regolare, ma il dibattito sulla sua futura configurazione continua a tenere banco tra gli addetti ai lavori.

Dall’ingresso del circuito di Spa spicca in lontananza, inconfondibile, la sagoma della curva più famosa di tutto il calendario della Formula 1, quella di Eau Rouge. Un monumento all’identità del circuito belga che ha scritto la storia della massima serie e che da sempre affascina e anima i piloti di ogni generazione. Quest’anno, con il rivoluzionario cambio regolamentare entrato in vigore al via del campionato, i piloti si sono presentati a Spa nell’attesa di scoprire, dopo le prove già effettuate al simulatore, come le nuove vetture risponderanno alle richieste di potenza e gestione dell’energia che il tracciato richiede loro. Tecnicamente parlando, il tema non è secondario: Spa è la pista più lunga del Mondiale coi suoi 7,004 km di asfalto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spa sarà ancora Spa? L'incognita energia accende il dibattito tra i piloti

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