WEC SPA 2026 | sorpresa Peugeot mentre Ferrari e Toyota inseguono! Anteprima 6 Ore di Spa
La seconda gara stagionale del mondiale endurance si svolge di nuovo a Spa-Francorchamps, con le 6 Ore che attirano l’attenzione degli appassionati. Peugeot si presenta come una delle sorprese di questa tappa, mentre Ferrari e Toyota cercano di mantenere il passo. La competizione si svolge sul circuito belga, con le vetture che affrontano un percorso di circa sei ore. Gli equipaggi si preparano alle sfide di questa gara di resistenza.
La magia di 6 Ore di Spa-Francorchamps torna protagonista nel secondo appuntamento stagionale del mondiale endurance. Collegato direttamente dal leggendario circuito di Circuit de Spa-Francorchamps, Luca Pellegrini racconta tutti i temi più caldi della vigilia della gara in programma sabato 9 maggio. Dopo il grande duello visto a Imola, riflettori puntati ancora sulla sfida Ferrari-Toyota, ma attenzione anche alla crescita di Cadillac e Alpine, pronte a inserirsi nella lotta per il vertice. Spazio anche al progetto Genesis, con le dichiarazioni del team manager Gabriele Tarquini, e alla spettacolare Aston Martin Valkyrie con il suo iconico V12 aspirato che sul rettilineo del Kemmel potrebbe diventare una vera arma.🔗 Leggi su Oasport.it
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