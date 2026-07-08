Uno dei castelli più antichi della Costa Azzurra, Château Saint-Martin & Spa, ha aperto le sue porte per offrire trattamenti spa. La struttura, risalente ai Templari, si trova immersa in un paesaggio di grande bellezza naturale. I visitatori possono usufruire di servizi di benessere all’interno di un castello storico, che combina storia e relax. La spa propone una gamma di trattamenti in ambienti che conservano elementi architettonici originari.

PER VIVERE un sogno non è necessario fare castelli in aria. Può “bastare” esplorare un castello ben piantato in quella terra di grande bellezza che è la Costa Azzurra: lo Château Saint-Martin & Spa. La struttura di Vence accoglie e alletta i visitatori con ville e suite vista Riviera, una piscina circondata da ulivi secolari, una gastronomia firmata dall’executive chef Romain Antoine e antiche rovine. Sì, perché la costruzione del castello è iniziata in epoca romana: il primo abitante, nel 350 d.C., fu il vescovo di Tours. Lasciato, poi, in eredità ai Crociati di ritorno da Gerusalemme, l’edificio diventò nel XII secolo la roccaforte dei Cavalieri Templari. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Château Saint-Martin & Spa, Provenza: trattamenti spa in un castello dei Templari

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