I piloti della Formula 1 esprimono incertezze sul futuro della squadra, tra regolamenti e problemi di energia. Dall’ingresso del circuito di Spa si distingue la celebre curva di Eau Rouge, simbolo del tracciato. La squadra si trova a dover affrontare sfide legate alle norme tecniche e alle riserve di carburante, che potrebbero influenzare le performance in vista delle prossime gare. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali sulle strategie future.

Dall’ingresso del circuito di Spa spicca in lontananza, inconfondibile, la sagoma della curva più famosa di tutto il calendario della Formula 1, quella di Eau Rouge. Un monumento all’identità del circuito belga che ha scritto la storia della massima serie e che da sempre affascina e anima i piloti di ogni generazione. Quest’anno, con il rivoluzionario cambio regolamentare entrato in vigore al via del campionato, i piloti si sono presentati a Spa nell’attesa di scoprire, dopo le prove già effettuate al simulatore, come le nuove vetture risponderanno alle richieste di potenza e gestione dell’energia che il tracciato richiede loro. Tecnicamente parlando, il tema non è secondario: Spa è la pista più lunga del Mondiale coi suoi 7,004 km di asfalto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spa sarà ancora Spa? I dubbi dei piloti tra regolamento e incognita energia

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