Sovranismo al contrario ok a un odg che prevede il vaglio dell’Austria sulla legge elettorale

Da repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Camera è stato approvato un ordine del giorno che permette all’Austria di esaminare la legge elettorale italiana, in particolare riguardo al collegio di Bolzano. Contestualmente, è stato rivisitato un trattato storico che consente agli austriaci di influenzare le elezioni dei parlamentari in quella zona. La decisione è stata presa senza modifiche legislative dirette, ma attraverso l’approvazione di un documento politico.

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Alla Camera è stato ripescato un vecchio trattato che consente agli austriaci di mettere becco sull’elezione dei parlamentari nel collegio di Bolzano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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