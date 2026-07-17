Sovranismo al contrario ok a un odg che prevede il vaglio dell’Austria sulla legge elettorale
Alla Camera è stato approvato un ordine del giorno che permette all’Austria di esaminare la legge elettorale italiana, in particolare riguardo al collegio di Bolzano. Contestualmente, è stato rivisitato un trattato storico che consente agli austriaci di influenzare le elezioni dei parlamentari in quella zona. La decisione è stata presa senza modifiche legislative dirette, ma attraverso l’approvazione di un documento politico.
Alla Camera è stato ripescato un vecchio trattato che consente agli austriaci di mettere becco sull’elezione dei parlamentari nel collegio di Bolzano. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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