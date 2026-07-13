Legge elettorale fino a tre preferenze con capolista bloccato | cosa prevede l’emendamento di FdI che Lega e FI non hanno firmato
Oggi si è fermata la possibilità di presentare nuovi emendamenti sulla legge elettorale. L’emendamento di un partito di centrodestra prevede un massimo di tre preferenze e un capolista bloccato. Tuttavia, le altre due principali forze di coalizione non hanno firmato il testo. Dopo un intenso weekend di discussioni, non è stato raggiunto un accordo per una proposta condivisa.
Roma, 13 luglio 2026 – La corsa alla nuova legge elettorale prosegue e oggi è arrivato lo stop alla presentazione degli emendamenti. Dopo un weekend di fuoco, in cui i telefoni dei maggiori esponenti di centrodestra non hanno smesso di squillare, non si è giunti a una quadra per presentare una proposta di modifica unitaria. Motivo per Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Udc si sono mossi senza le altre forze di maggioranza, con un emendamento che mira a introdurre le preferenze. Sherpa delusi con il governo che sembra in difficoltà su un punto che non si riesce a dirimere. La preoccupazione, dunque, sale a Palazzo Chigi in vista del voto segreto, dove Lega e Forza Italia all'ombra dello scrutinio potrebbero votare contro la proposta presentata dal partito della premier. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
LEGGE ELETTORALE BLOCCATA: Meloni, Salvini e Tajani litigano. Chi vuole RUBARE il tuo voto
Notizie e thread social correlati
Legge elettorale, FdI mette il turbo. Capolista bloccato e fino a 3 preferenze di genere: l’emendamento che compatta la maggioranzaIl centrodestra ha approvato un emendamento sulla legge elettorale che prevede un capolista bloccato e fino a tre preferenze di genere.
Legge elettorale, sulle preferenze il centrodestra si divide: cosa prevede l’emendamento di FdI, Noi Moderati e UdcIl testo prevede un sistema di preferenze che consente agli elettori di scegliere fino a tre candidati tra sette disponibili, con un capolista...
Temi più discussi: Legge elettorale, sfida sulle preferenze. E la frase di Salvini agita il centrodestra; Legge elettorale, il 14 riprende l'iter in Aula. I nodi ancora da sciogliere; Scatto finale per la legge elettorale del governo Meloni; Così il centrodestra vuole garantire il voto dei fuorisede alle elezioni.
Fratelli d'Italia, Noi moderati e Udc depositano un emendamento alla legge elettorale che stabilisce un capolista bloccato e fino a tre preferenze per candidati non capolista; precisa che seconde e terze preferenze valgono solo se su candidati di sesso diverso, x.com
Potrò sembrare pure un nostalgico ma ogni volta che si parla di legge elettorale io penso che la migliore di sempre sia stata quella delle elezioni politiche del 1948, infatti è durata fino al 1993. Proporzionale puro, massima rappresentanza, collegio unico nazi facebook
Legge elettorale, fino a tre preferenze con capolista bloccato: cosa prevede l’emendamento di FdI (che Lega e FI non hanno firmato)Maggioranza divista. Il testo della proposta di modifica allo Stabilicum è stato depositato solo da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc. Incognita voto segreto: martedì alla prova della Camera ... quotidiano.net
Legge elettorale, emendamento FdI-Nm-Udc: capilista bloccati e fino a 3 preferenzeFdI, Noi Moderati e Udc presentano l'emendamento. Lupi: Obiettivo stabilità e cittadini protagonisti nella scelta dei rappresentanti ... affaritaliani.it