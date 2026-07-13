Oggi si è fermata la possibilità di presentare nuovi emendamenti sulla legge elettorale. L’emendamento di un partito di centrodestra prevede un massimo di tre preferenze e un capolista bloccato. Tuttavia, le altre due principali forze di coalizione non hanno firmato il testo. Dopo un intenso weekend di discussioni, non è stato raggiunto un accordo per una proposta condivisa.

Roma, 13 luglio 2026 – La corsa alla nuova legge elettorale prosegue e oggi è arrivato lo stop alla presentazione degli emendamenti. Dopo un weekend di fuoco, in cui i telefoni dei maggiori esponenti di centrodestra non hanno smesso di squillare, non si è giunti a una quadra per presentare una proposta di modifica unitaria. Motivo per Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Udc si sono mossi senza le altre forze di maggioranza, con un emendamento che mira a introdurre le preferenze. Sherpa delusi con il governo che sembra in difficoltà su un punto che non si riesce a dirimere. La preoccupazione, dunque, sale a Palazzo Chigi in vista del voto segreto, dove Lega e Forza Italia all'ombra dello scrutinio potrebbero votare contro la proposta presentata dal partito della premier. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Legge elettorale, fino a tre preferenze con capolista bloccato: cosa prevede l’emendamento di FdI (che Lega e FI non hanno firmato)

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