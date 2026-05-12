Mondiali 2026 Soulé nei pre-convocati dell’Argentina | Dybala escluso

La selezione pre-allenatore dell’Argentina per i Mondiali 2026 include il nome di Matias Soulé, mentre Paulo Dybala non figura tra i 55 calciatori pre-convocati. La lista, firmata dall’allenatore Lionel Scaloni, mostra una differenza tra il giocatore della Roma e il resto del gruppo, generando reazioni contrastanti tra chi vede opportunità e chi si interroga sulle scelte fatte.

Matias Soulé vola verso i Mondiali 2026, Paulo Dybala resta a terra. La lista dei 55 pre-convocati dell’Argentina firmata da Lionel Scaloni regala alla Roma un motivo per sorridere e uno per riflettere. Il classe 2003 compare tra i candidati alla spedizione negli Stati Uniti, Messico e Canada, mentre il numero 21 giallorosso non trova spazio. Difficile parlare di sorpresa. Soulé ha costruito questa convocazione partita dopo partita, crescendo sotto la cura di Gian Piero Gasperini fino a diventare un riferimento fisso dell’attacco romanista. Minuti in campo, responsabilità, continuità. Tutto quello che serviva per bussare alla porta della Selecciòn e trovarla aperta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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