Svelato il discorso nello spogliatoio dell'Argentina per la finale di Qatar 2022 | Il peggiore della storia

Notizia in breve

Durante la finale del Mondiale 2022, l’allenatore dell’Argentina ha tenuto un discorso nello spogliatoio definito come il “peggiore della storia”. Questa è la prima volta che il discorso motivazionale viene reso pubblico. Le parole sono state rese note dopo la partita, ma il contenuto esatto non è stato divulgato. La squadra ha poi vinto la finale contro la Francia, conquistando il titolo mondiale.