Svelato il discorso nello spogliatoio dell'Argentina per la finale di Qatar 2022 | Il peggiore della storia
Durante la finale del Mondiale 2022, l’allenatore dell’Argentina ha tenuto un discorso nello spogliatoio definito come il “peggiore della storia”. Questa è la prima volta che il discorso motivazionale viene reso pubblico. Le parole sono state rese note dopo la partita, ma il contenuto esatto non è stato divulgato. La squadra ha poi vinto la finale contro la Francia, conquistando il titolo mondiale.
L'Argentina svela per la prima volta il discorso motivazionale di Scaloni prima della finale Mondiali 2022 contro la Francia: "Il peggiore della storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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