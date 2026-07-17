sottopasso della stazione di bergamo montate le saracinesche

Le saracinesche sono state installate nel sottopasso della stazione di Bergamo da parte di Rfi, con una struttura anche a metà della galleria. La chiusura del passaggio è prevista tra le 1.20 e le 4.30 del mattino. L’accesso alle banchine sarà riaperto nel 2027.

LA NOVITÀ. Le strutture sono state posizionate da Rfi, ce n’è una anche a metà della galleria. Il passaggio chiuderà tra l’1.20 e le 4.30 del mattino. Nel 2027 riaprirà l’accesso alle banchine. Torna a chiudersi il sottopasso della stazione ferroviaria di Bergamo e questa volta non più soltanto con il cancello sul lato di via Gavazzeni. Dopo l’inaugurazione dello scorso 15 aprile, che aveva segnato la conclusione di circa un anno di lavori di riqualificazione, si completa ora un altro tassello del nuovo assetto dell’infrastruttura. Si tratta di un intervento già previsto dal progetto, «che introduce anche un elemento di sicurezza in più», dice l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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