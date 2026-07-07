Trastevere sgomberato il sottopasso della stazione | rimossi sei metri cubi di rifiuti

Notizia in breve

Il sottopasso della stazione a Trastevere è stato sgomberato dalla Polizia Locale di Roma, che ha rimosso sei metri cubi di rifiuti. Le operazioni fanno parte di un intervento volto a ripristinare il decoro urbano e migliorare la sicurezza nell’area. Nessun dettaglio sulle modalità dell’intervento o sui tempi di completamento. La rimozione dei rifiuti si inserisce in un piano più ampio di interventi nelle zone sensibili della città.