Trastevere sgomberato il sottopasso della stazione | rimossi sei metri cubi di rifiuti
Il sottopasso della stazione a Trastevere è stato sgomberato dalla Polizia Locale di Roma, che ha rimosso sei metri cubi di rifiuti. Le operazioni fanno parte di un intervento volto a ripristinare il decoro urbano e migliorare la sicurezza nell’area. Nessun dettaglio sulle modalità dell’intervento o sui tempi di completamento. La rimozione dei rifiuti si inserisce in un piano più ampio di interventi nelle zone sensibili della città.
Roma, 7 luglio 2026 – Proseguono le operazioni della Polizia Locale di Roma Capitale per il ripristino del decoro urbano e della sicurezza nelle aree più sensibili della città. Questa mattina un nuovo intervento ha interessato il fornice pedonale di via Volpato, sotto la stazione ferroviaria di Roma Trastevere, già oggetto in passato di attività anti degrado. L’operazione è stata condotta dagli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale, con il supporto del personale dell’ XI Gruppo Marconi, in collaborazione con Polizia di Stato, Carabinieri, Sala Operativa Sociale di Roma Capitale e AMA. Nel corso delle attività, le persone presenti nell’area si sono allontanate spontaneamente dopo aver rifiutato le proposte di assistenza alloggiativa avanzate dagli operatori competenti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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