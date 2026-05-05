Violenta una 15enne nel sottopasso della stazione di Treviglio | arrestato

Nella mattinata del 4 maggio 2026, la polizia ha arrestato un uomo di 20 anni, cittadino marocchino, accusato di aver violentato una ragazza di 15 anni nel sottopasso della stazione di Treviglio. L'aggressione è avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 maggio, e l'indagine ha portato all'arresto dopo aver raccolto testimonianze e prove sul luogo dell'episodio. L'uomo è stato condotto in questura e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nella mattinata del 4 maggio 2026, la polizia ha arrestato un cittadino marocchino, classe 2004, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. L’episodio si è verificato alla stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha avvicinato la vittima alle spalle mentre percorreva il sottopassaggio in direzione dei binari, palpeggiandola all’altezza dei glutei. La giovane, profondamente scossa e incredula per quanto accaduto, ha immediatamente raggiunto alcune amiche che aveva appena salutato e, in lacrime, ha raccontato ciò che era successo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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