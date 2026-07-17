Sostenibilità in Lombardia oltre 163 mila imprese si prendono cura del territorio

Da ilgiornale.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Lombardia, oltre 163.700 imprese si dedicano alla tutela del territorio, con un focus particolare sulle micro e piccole aziende. Di queste, circa il 65% sono imprese artigiane. Il dato evidenzia come la maggioranza delle attività coinvolte nella sostenibilità siano di piccole dimensioni e operino nel settore artigianale, contribuendo alla cura e alla manutenzione del territorio regionale.

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La sostenibilità della Lombardia passa dalle micro e piccole imprese. Sono 163.752 le aziende regionali maggiormente coinvolte nella protezione, nella manutenzione e nella cura dei territori e due su tre (il 65,4%) sono artigiane. È quanto emerge dal Focus elaborato dall’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia sulla base del rapporto presentato in occasione del quarto Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato, svoltosi a Roma il 25 e 26 giugno. Due giornate dedicate a un modello di sviluppo capace di tenere insieme competitività, tutela ambientale, inclusione, innovazione e coesione sociale. "La sostenibilità – dichiara Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia – deve diventare una politica industriale e territoriale capace di accompagnare le imprese negli investimenti e rafforzandone la competitività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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