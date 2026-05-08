Piccole Pratiche di Rivoluzionaria Sostenibilità a Perugia si parla di cura del territorio

Un micro festival di documentari sulla sostenibilità, una lezione partecipata con la conduzione di Michele Sbaragli (Arpa) e Massimiliano Trevisan (Uni Pg), una rassegna dei prodotti audiovisivi creati nei laboratori di podcast e video making dell’istituto comprensivo Assisi 3 e del comprensivo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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