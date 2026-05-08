Piccole Pratiche di Rivoluzionaria Sostenibilità a Perugia si parla di cura del territorio

Da perugiatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un micro festival di documentari sulla sostenibilità, una lezione partecipata con la conduzione di Michele Sbaragli (Arpa) e Massimiliano Trevisan (Uni Pg), una rassegna dei prodotti audiovisivi creati nei laboratori di podcast e video making dell’istituto comprensivo  Assisi 3  e del comprensivo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Buone pratiche di sostenibilità sul territorio comunale, al via il bando "Piacenza 2030"È online, sul sito del comune di Piacenza, il bando "Piacenza 2030 - Call per buone pratiche sostenibili", che mira a mappare e valorizzare i...

Conoscenze femminili e pratiche di cura degli Etruschi, se ne parla alla Passerini-LandiGiovedì 23 aprile alle 17,30, al Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi, è in programma la conferenza "Oltre la medicina patriarcale:...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Poste, rilascio passaporti: Casignana in cima alla classifica dei centri più piccoli · ilreggino.it; Marito in affitto: è cominciata la rivoluzione; Locatelli, a Rimini ExpoAid 'la rivoluzione gentile per cambiare cultura'; RADIO 1 * PILLOLE DI ETA BETA - 07/05(11.45) : INSURTECH, LA RIVOLUZIONE DIGITALE TRASFORMA IL MONDO DELLE ASSICURAZIONI, SEMPLIFICANDO PRATICHE E TARIFFE (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

Taneto, apre lo sportello civico per il disbrigo di piccole praticheComune policentrico, dove secondo il gruppo di opposizione Terra Viva bisogna fare molto di più per ascoltare i cittadini delle frazioni. Un nuovo passo in questo senso verrà fatto dal 9 gennaio, con ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.