Santa Sofia così i ragazzi si prendono cura del paese

Le iscrizioni per l’edizione 2026 del progetto ‘Ci sto? Affare fatica!’ sono già aperte. Il programma coinvolge i giovani del paese, che si occupano di attività legate alla cura e alla valorizzazione del territorio. Il progetto si rivolge a ragazzi di diverse età e mira a coinvolgerli in iniziative di tutela ambientale e manutenzione degli spazi pubblici. Le iscrizioni resteranno aperte fino a una data stabilita, offrendo l’opportunità a molti di partecipare alle attività previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono già aperte le iscrizioni per l’edizione 2026 del progetto ‘ Ci sto? Affare fatica! ’ promosso dal Comune di Santa Sofia in collaborazione con Open Group cooperativa sociale onlus, che ospiterà una squadra di ragazze e ragazzi sul territorio, per un numero potenziale di 10 giovani impegnati in lavori socialmente utili alla comunità. Le iscrizioni sono rivolte a tutti quei giovani, dai 14 ai 19 anni, residenti nei Comuni aderenti al progetto, che durante l’estate vorranno prendersi cura del proprio paese, sperimentando capacità personali e acquisendo nuove competenze attraverso la cura dei beni comuni, valorizzando il tempo estivo con impegno e divertimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santa Sofia, così i ragazzi si prendono cura del paese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GOSSIP: CIAMY DELLO SNACK CLUB HA SCOPERTO CHE MI STO FIDANZANDO CON UNA RAGAZZA E SI ARRABBIA! Sullo stesso argomento "Così con la mia applicazione racconto Santa Sofia ai turisti"Sarà presentata questa sera alle 20, nella saletta Anpi - Ancr di piazza Garibaldi 12, a Santa Sofia, ‘SantaSofiainApp - Santa Sofia prende vita’. Feltre, le rotatorie si prendono cura: arrivano i primi privati? Punti chiave Quali sono le prime zone di Feltre che cambieranno volto? Come influenzerà la visibilità dei privati il decoro delle rotatorie? Chi... Sofia Leonor Martucci - Results on X | Live Posts & Updates x.com 25 000 ciclisti sono venuti a una parata in bicicletta per celebrare la conclusione della terza tappa del Giro d'Italia a Sofia! reddit Così con la mia applicazione racconto Santa Sofia ai turistiSarà presentata questa sera alle 20, nella saletta Anpi - Ancr di piazza Garibaldi 12, a Santa Sofia, ‘SantaSofiainApp - Santa Sofia prende vita’. Si tratta di una applicazione web creata per i cittad ... ilrestodelcarlino.it