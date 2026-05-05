Pisa rissa tra camerieri di due locali | licenza sospesa per due esercizi pubblici

A Pisa, due locali di piazza delle Vettovaglie sono stati temporaneamente chiusi dalla questura per 15 giorni in seguito a una rissa tra camerieri avvenuta nei giorni scorsi. La decisione interessa i due esercizi pubblici, situati nel cuore della zona più frequentata della movida cittadina. La rissa ha coinvolto persone impiegate nei locali e si è verificata in un momento di intenso afflusso di clienti.

Pisa, 5 maggio 2026 – La questura di Pisa ha disposto la chiusura per 15 giorni di due locali di piazza delle Vettovaglie, a Pisa, luogo dove si concentrano gli esercizi pubblici della movida più frequentati. Il provvedimento scaturisce dalla rissa del 23 aprile quando i camerieri dei due locali si scontrarono a colpi di bottiglie e tavolini, pugni e calci per una lite di occupazione di suolo pubblico. La sospensione della licenza è stata adottata per «la grave turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica». Il provvedimento, spiega la questura pisana, «può essere emesso anche quando nel pubblico esercizio si verificano disordini o...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, rissa tra camerieri di due locali: licenza sospesa per due esercizi pubblici Notizie correlate Irregolarità in due esercizi pubblici di Castellamonte: sanzioni per oltre 28mila euroTelecamere non autorizzate, bombole del gas in aree accessibili ai clienti, violazioni in merito alla scarsa igiene dei locali e altre violazioni... Lavoratrici in nero e alcolici senza licenza. Oltre 28mila euro di multa a due localiLucca, 8 marzo 2026 – Lavoratrici in nero, zero sicurezza e alcolici venduti senza licenza: oltre 28mila euro di multa a due locali di Altopascio. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Rissa tra camerieri a Pisa per suolo pubblico, chiusi 15 giorni due locali. Rissa tra camerieri a Pisa per suolo pubblico, chiusi 15 giorni due locali(ANSA) – PISA, 05 MAG – La questura di Pisa ha disposto la chiusura per 15 giorni di due locali di piazza delle Vettovaglie, a Pisa, luogo dove si concentrano gli esercizi pubblici della movida più fr ... espansionetv.it Pisa, rissa tra camerieri di due locali: licenza sospesa per due esercizi pubbliciPisa, 5 maggio 2026 – La questura di Pisa ha disposto la chiusura per 15 giorni di due locali di piazza delle Vettovaglie, a Pisa, luogo dove si concentrano gli esercizi pubblici della movida più freq ... lanazione.it