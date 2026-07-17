Sos sicurezza Replica il Governo | Più controlli

Stazione ferroviaria di San Donato, "il Governo conferma un rafforzamento dei controlli con un’azione coordinata tra polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, prefettura e Ferrovie dello Stato". L’annuncio arriva dal parlamentare di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo (nella foto) e riguarda la risposta fornita dal Governo a una sua interrogazione, presentata in Commissione Trasporti. Sul tavolo, il tema della sicurezza nello scalo di San Donato Milanese, che spesso diventa un crocevia di scambi di droga e presenze abusive, e dove s’impone dunque la necessità di aumentare i controlli. Il Governo, secondo quanto riferisce Raimondo, ha assicurato un impegno a potenziare i pattugliamenti, sull’onda, per altro, delle misure e degli interventi già adottati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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