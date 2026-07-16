sos maranza il governo ci lascia soli

Il governo ha trasferito ai Comuni e alle polizie locali l'incarico di contrastare i fenomeni di baby bang e maranza. Lo ha dichiarato l’assessore alla sicurezza di Rimini, sottolineando che le forze locali devono gestire direttamente questa situazione. Non ci sono interventi nazionali specifici annunciati, e le autorità locali si trovano a dover affrontare il problema senza un supporto diretto dal governo centrale.

Il governo "scarica su Comuni e polizie locali il contrasto di baby bang e ‘maranza’". Va dritto al punto l’assessore alla sicurezza di Rimini Juri Magrini. "Il disegno di legge del ministro Piantedosi - puntalizza l’assessore - affida alla polizia locale compiti di controllo del territorio legati alle baby gang e ai fenomeni di ‘maranza’, pretendendo che gli agenti verifichino il rispetto di divieti di aggregazione tra determinati soggetti". In altri termini, per Magrini il ministero ha superato il cronico problema degli organici delle forze dell’ordine, trovando nella polizia locale gli agenti per contrastare fenomeni di ordine pubblico. Ma tutto questo avviene senza l’equiparazione normativa degli agenti della locale con le forze dell’ordine e in mancanza di strumenti da parte delle polizie dei singoli comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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