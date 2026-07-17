Andy Roddick ha descritto Jannik Sinner come un giovane atleta umile e gentiluomo, sottolineando il suo comportamento dietro le quinte e la gratitudine verso chi lavora nel suo staff. Roddick, ex numero uno al mondo, ha parlato della finale di Wimbledon vinta da Sinner contro Alexander Zverev, condividendo anche il suo rapporto personale con il tennista italiano, con cui si è confrontato in un momento privato.

“È sempre un gentiluomo “. Nell’ultima puntata del suo podcast, Andy Roddick ha speso parole al miele per Jannik Sinner. Il 43enne americano, ex numero 1 al mondo, ha commentato e analizzato la finale di Wimbledon vinta dal campione azzurro contro Alexander Zverev. E ha svelato alcuni retroscena sul torneo, raccontando di aver conosciuto meglio Sinner proprio durante il suo cammino verso il trionfo bis sull’erba di Londra. “Gli sono stato vicino dietro le quinte in queste ultime due settimane più di quanto non fossi mai stato prima”, ha spiegato nel podcast Served with Andy Roddick, aggiungendo: “Non potrebbe essere più umile “. Roddick già in passato aveva più volte lodato Sinner per il suo atteggiamento in campo, sottolineando il suo fair play e la sua calma, tanto da paragonarlo in questi aspetti a Roger Federer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato vicino a Sinner dietro le quinte. Umile e gentiluomo, ringrazia anche quelli che lavorano e non si vedono”: il racconto di Roddick

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She was a feared business queen until he saw her loneliness—and she lost control for him.

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