Nel corso di oltre tre decenni di attività, sono stati molti i professionisti che hanno lavorato dietro le quinte aiutando le aziende a mantenere il funzionamento. Tra questi, alcuni sono ricordati con nomi e ruoli specifici, mentre altri spesso passano inosservati. Nonostante la loro presenza discreta, il loro contributo è fondamentale per la continuità e il successo delle imprese. Spesso, però, gli imprenditori non si soffermano su di loro.

In 36 anni di professione me li ricordo tutti: Luigi, Antonio, Rocco, Debora, Olga, Cipriano, Annina e tanti altri. I silenziosi. Quelli che entravano in azienda la mattina senza teatralizzare il sacrificio, senza trasformare ogni mansione ordinaria in un atto eroico da comunicato stampa. Quelli che non cercavano il posto in prima fila nelle riunioni, non interrompevano per dimostrare di esserci, non mandavano e-mail chilometriche per marcare il territorio. Eppure, quando arrivava il momento serio, quando il cliente stava per essere perso, il magazzino non tornava, una consegna rischiava di saltare, un errore contabile stava per diventare una figuraccia o l’imprenditore aveva imboccato la strada sbagliata, erano spesso loro a vedere prima degli altri il dettaglio decisivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sono i silenziosi quelli che salvano le aziende. Ma spesso gli imprenditori non li vedono

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