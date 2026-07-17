Sondaggio Piepoli Fratelli d' Italia vola | chi sale e chi scende tutte le cifre

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli. Salendo dello 0,5% in una settimana, si attesta ora al 28%. Subito dopo, all'interno del centrodestra, ecco Forza Italia di Antonio Tajani all'8%; la Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,5 e scende al 5,5%; Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1,5%. Per quanto riguarda il centrosinistra, il Partito democratico di Elly Schlein è al 21%; il Movimento 5 Stelle al 13; Alleanza Verdi e Sinistra perde lo 0,5 e cala al 6%; +Europa di Riccardo Magi all'1; Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5. Restano fuori Azione di Carlo Calenda al 3% e Futuro nazionale di Roberto Vannacci che sale dello 0,5 e si porta al 6%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Sondaggi politici oggi: Fratelli dItalia vola, PD cresce | Piepoli 22 gennaio 2026!

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