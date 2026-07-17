Sondaggio Piepoli Fratelli d' Italia vola | chi sale e chi scende tutte le cifre
Nel recente sondaggio dell'Istituto Piepoli, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28%, salendo dello 0,5% in una settimana. Gli altri partiti principali mostrano variazioni, ma nessuno supera la quota raggiunta dal partito di governo. La rilevazione evidenzia anche chi scende e chi sale rispetto alla precedente rilevazione, senza fornire dettagli sui numeri specifici di ciascuna formazione politica.
Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli. Salendo dello 0,5% in una settimana, si attesta ora al 28%. Subito dopo, all'interno del centrodestra, ecco Forza Italia di Antonio Tajani all'8%; la Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,5 e scende al 5,5%; Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1,5%. Per quanto riguarda il centrosinistra, il Partito democratico di Elly Schlein è al 21%; il Movimento 5 Stelle al 13; Alleanza Verdi e Sinistra perde lo 0,5 e cala al 6%; +Europa di Riccardo Magi all'1; Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5. Restano fuori Azione di Carlo Calenda al 3% e Futuro nazionale di Roberto Vannacci che sale dello 0,5 e si porta al 6%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Sondaggi politici oggi: Fratelli dItalia vola, PD cresce | Piepoli 22 gennaio 2026!
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