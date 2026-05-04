Secondo l'ultimo sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 di Enrico Mentana, Fratelli d’Italia si mantiene al primo posto tra i partiti politici. La rilevazione mostra alcune variazioni rispetto alle settimane precedenti, con alcuni partiti che salgono e altri che scendono nelle preferenze degli italiani. La posizione di testa della formazione guidata da Giorgia Meloni si conferma stabile, mentre altri gruppi politici registrano cambiamenti nei consensi.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito della premier, pur perdendo lo 0,3% in una settimana, resta comunque saldamente in testa alla classifica delle forze politiche con il 28,8% dei consensi. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein che, nonostante un lieve aumento, lo 0,2%, continua a inseguire FdI e ora si attesta al 21,8. A seguire, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,1 e si posiziona al 12,4. Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani, che cala dello 0,2 e si porta al 7,5%; Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che guadagnano lo 0,2 e salgono al 6,9; la Lega di Matteo Salvini che scende dello 0,1 attestandosi al 6,1.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana, FdI non molla la prima posizione: chi sale e chi scende

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