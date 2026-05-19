Secondo l'ultimo sondaggio di Lab21, Fratelli d'Italia si conferma al primo posto con il 29,4 per cento dei consensi. Rispetto alla precedente rilevazione, il partito di Giorgia Meloni registra una diminuzione dello 0,1 per cento. Altre forze politiche mostrano variazioni, mentre non sono stati indicati dettagli specifici su eventuali cambiamenti nelle percentuali di altri partiti. I dati sono stati raccolti attraverso un'indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione.

Come rivela l'ultimo sondaggio di Lab21, Fratelli d'Italia rimane stabilmente davanti a tutti. Il partito di Giorgia Meloni è ora al 29,4 per cento, con un lieve calo dello 0,1 per cento rispetto all'ultima rilevazione. Rimanendo nel centrodestra, è invariato il dato della Lega, che rimane al 7,4 per cento, mentre è al 7,1 per cento Forza Italia di Antonio Tajani. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47749437 Noi Moderati di Maurizio Lupi è allo 0,8 per cento. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 3,8 per cento con un incremento dello 0,1 per cento. Nel centrosinistra, il Pd scende dello 0,1 per cento e si attesta al 20,5 per cento, rimanendo piuttosto lontano da FdI. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Lab21: Fratelli d'Italia saldamente in vetta, chi sale e chi scende

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