sentenza a mario roggero nordio avvia istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi

Notizia in breve

Il Ministero della Giustizia ha annunciato che il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per valutare la concessione della grazia a un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi. La procedura è stata avviata ufficialmente, indicando l'inizio del processo di valutazione di un eventuale provvedimento di clemenza. La comunicazione è stata diffusa attraverso il Ministero e non sono stati forniti altri dettagli sul caso.