Sentenza a Mario Roggero Nordio avvia istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero della Giustizia ha annunciato che il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per valutare la concessione della grazia a un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi. La procedura è stata avviata ufficialmente, indicando l'inizio del processo di valutazione di un eventuale provvedimento di clemenza. La comunicazione è stata diffusa attraverso il Ministero e non sono stati forniti altri dettagli sul caso.

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Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha già avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia per Mario Roggero. A comunicarlo è stato il Ministero della Giustizia attraverso Via Arenula, aprendo così il percorso previsto per valutare un eventuale provvedimento di clemenza nei conf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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