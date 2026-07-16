Sentenza a Mario Roggero Nordio avvia istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi
Il Ministero della Giustizia ha annunciato che il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per valutare la concessione della grazia a un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi. La procedura è stata avviata ufficialmente, indicando l'inizio del processo di valutazione di un eventuale provvedimento di clemenza. La comunicazione è stata diffusa attraverso il Ministero e non sono stati forniti altri dettagli sul caso.
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha già avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia per Mario Roggero. A comunicarlo è stato il Ministero della Giustizia attraverso Via Arenula, aprendo così il percorso previsto per valutare un eventuale provvedimento di clemenza nei conf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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