Solo per vere esperte fashion

Da iodonna.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quest'estate, tra le spiagge, si notano due tipi di acquirenti: chi opta per i costumi da bagno tradizionali e chi invece sceglie modelli più innovativi. Le vendite mostrano una preferenza crescente per le fantasie audaci, tagli particolari e materiali innovativi. I negozi specializzati segnalano un aumento di richieste per design non convenzionali rispetto alle collezioni degli anni precedenti.

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Q uando si parla di costumi da bagno, c’è chi ogni estate sceglie di affidarsi ai soliti classici e chi, invece, parte alla ricerca dei modelli più innovativi. Accanto ai grandi del beachwear, infatti, c’è un universo di piccoli marchi che vale la pena conoscere e amare: etichette emergenti, brand indipendenti e maison dal respiro contemporaneo, che offrono un tocco di originalità nel panorama della moda mare. Costumi strategici: 5 modelli che valorizzano la silhouette con stile X Leggi anche › Grazie, saldi. I costumi più belli dell’estate 2026 ora costano molto meno Realtà che stanno conquistando sempre più spazio grazie a collezioni ricercate, materiali di qualità e identità ben definite, guadagnando consensi tra appassionati e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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