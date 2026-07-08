Non solo passerella | il NABA Fashion Show 2026 ha portato in scena il futuro della moda

Il NABA Fashion Show 2026 si è svolto il 24 giugno nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, presentando le collezioni degli studenti del Triennio in Fashion Design. Sono state mostrate le creazioni di giovani designer, con un focus su innovazione e sperimentazione. L’evento ha coinvolto un pubblico di addetti ai lavori e appassionati, offrendo un’anticipazione delle tendenze future nel settore moda. La manifestazione ha concluso il percorso formativo degli studenti con una sfilata finale.

L a moda è come la cucina, il sapiente mix di ingredienti e gusto. Così ha preso vita “RICETTE. NABA Fashion Show 2026”, l’evento che ha portato in passerella le migliori collezioni degli studenti del Triennio in Fashion Design del campus milanese di NABA, andato in scena lo scorso 24 giugno, nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Carolina Herrera x NABA: le artiste vincitrici del 2024 X Non una sfilata tradizionale, ma un progetto interdisciplinare in cui moda, musica live, percussioni, video, nuove tecnologie. Un progetto che ha combina diverse tecniche di produzione audiovisiva, sistemi generativi e strumenti di intelligenza artificiale per creare un dialogo tra immagini, spazio e sfilata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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NABA Fashion Show 2026 | Behind the Scenes in the Fashion Labs

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