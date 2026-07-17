Solare e innamorato del calcio | chi era Alessio Colletti morto folgorato al luna park a 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato al luna park di Spotorno, in provincia di Savona. Originario di Saronno, nel Varesotto, era appassionato di calcio e descritto come solare e innamorato dello sport. La famiglia e amici hanno espresso dolore tramite messaggi di addio. La vittima è deceduta sul posto, mentre si trovava in un'area del parco. Le autorità stanno accertando le cause dell'incidente.

Il ragazzo che ha perso la vita a Spotorno, in provincia di Savona, era di Saronno, nel Varesotto. Il ricordo: “Sarai sempre con tutti noi”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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