Solare e innamorato del calcio | chi era Alessio Colletti morto folgorato al luna park a 15 anni

Da milano.repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato al luna park di Spotorno, in provincia di Savona. Originario di Saronno, nel Varesotto, era appassionato di calcio e descritto come solare e innamorato dello sport. La famiglia e amici hanno espresso dolore tramite messaggi di addio. La vittima è deceduta sul posto, mentre si trovava in un'area del parco. Le autorità stanno accertando le cause dell'incidente.

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Il ragazzo che ha perso la vita a Spotorno, in provincia di Savona, era di Saronno, nel Varesotto. Il ricordo: “Sarai sempre con tutti noi”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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