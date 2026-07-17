Società Incontro-chiave domani per Borras Attesa per l’offerta annunciata

Il direttore generale tornerà in Italia domani, dopo una settimana, e troverà la squadra già al lavoro. La società biancorossa è al centro di un incontro importante previsto per domani, in attesa di un’offerta annunciata. La situazione riguarda direttamente il futuro della squadra, con decisioni che potrebbero essere prese nelle prossime ore. La presenza del direttore generale è considerata un passo cruciale nel percorso di definizione della situazione.

Sono giornate calde a Pian di Massiano per quanto riguarda il futuro della società biancorossa. Intanto oggi farà rientro in Italia il direttore generale Borras, e dopo una settimana troverà la squadra già al lavoro. Con la presenza del direttore generale riprendono gli appuntamenti. La società è ancora in attesa dell’ offerta formale che il gruppo che lavora da tre mesi ha annunciato per oggi, ma nel frattempo lavora su soluzione alternative. E domani il direttore generale del Perugia ha in agenda un appuntamento cruciale che non dovrebbe dare una svolta societaria ma potrebbe essere comunque importante per le casse biancorosse e per il futuro del club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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