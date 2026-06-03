Domani Lavoro la fiera non è più solo spazio di incontro domanda-offerta ma laboratorio strategico

Domani Lavoro si svolge come una fiera che, oltre a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro, si presenta anche come un laboratorio strategico. La manifestazione mira a favorire incontri tra aziende e candidati, offrendo spazi dedicati all’orientamento e alla formazione. La fiera si distingue per la sua evoluzione, passando da un semplice evento di networking a un luogo di confronto e approfondimento sulle dinamiche del mercato del lavoro.

(Adnkronos) – Domani Lavoro è la fiera che cambia il modo di cercare opportunità lavorative, il punto di incontro ideale tra aziende e candidati. La prossima manifestazione, in programma dal 5 al 7 novembre al Brixia Forum, nasce dal successo della seconda edizione che ha generato numeri che sottolineano l’importanza e il potenziale nella partecipazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Accompagnare le scelte: la sfida dellorientamento contemporaneo con Laura Russo, ELIS

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