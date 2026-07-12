Cessione società Il ’vecchio’ gruppo ci riprova E annuncia l’offerta per domani

Il gruppo interessato alle quote del Perugia calcio ha annunciato un’offerta formale per domani. La proposta arriva poco prima della ripresa delle attività sportive e rappresenta il tentativo di acquisire nuovamente il controllo della società. Nei giorni scorsi, il gruppo aveva già manifestato interesse e presentato una proposta, ora confermata con una nuova offerta ufficiale. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo è stato comunicato.

A ridosso della partenza per la nuova stagione, arriva un altro squillo da parte del gruppo che da mesi è interessato alle quote del Perugia calcio. Il gruppo, che ha rappresentanti in città ma è mosso da una vecchia conoscenza biancorossa, avrebbe dovuto presentare un’offerta entro il 30 giugno, data che aveva fissato il dg Borras per ricevere offerte. Il giorno prima della scadenza, il professionista incaricato di seguire la vicenda aveva chiesto alla società biancorossa una settimana in più (7-8 luglio), già scaduta. Nelle ultime ore, dopo ulteriori verifiche sui conti biancorossi, il gruppo si è fatto ancora avanti con i professionisti del Grifo, annunciando un’offerta in arrivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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