Domani a New York, Slavko Vincic arbitrerà la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. È il primo arbitro sloveno a dirigere una finale di questa competizione. La partita si svolgerà allo stadio di Manhattan e sarà trasmessa in tutto il mondo. Vincic ha già diretto partite di livello internazionale, ma questa è la prima finale di Coppa del Mondo. La designazione ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti.

Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare domenica a New York la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitrale della Fifa, ha scelto il 46enne direttore di gara nato a Maribor, che in questa edizione della Coppa del Mondo ha già diretto tre partite: Brasile-Marocco e Algeria-Giordania nella fase a gironi e l’ottavo di finale tra Messico e Ecuador. Internazionale dal 2010, Vincic – che al momento dell’annuncio non è riuscito a trattenere le lacrime - ha arbitrato oltre 50 partite di Champions tra cui la finale del 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Il precedente con l’Argentina C’è un precedente che non fa sorridere i tifosi dell’Argentina. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Vincic arbitro della finale dei Mondiali, quel precedente che fa tremare l’Argentina

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