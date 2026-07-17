skate park finalmente ecco i servizi

Notizia in breve

Sono stati consegnati i container destinati a spogliatoi, bar, servizi e segreteria per lo skate park di Posatora. Ora sono in fase di installazione e rappresentano l’ultimo step prima dell’apertura ufficiale. La realizzazione di questi servizi completa l’impianto, che era in attesa di tali strutture da tempo. La presenza dei container è stata confermata da un’autorizzazione formale.