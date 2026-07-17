Skate park finalmente ecco i servizi
Sono stati consegnati i container destinati a spogliatoi, bar, servizi e segreteria per lo skate park di Posatora. Ora sono in fase di installazione e rappresentano l’ultimo step prima dell’apertura ufficiale. La realizzazione di questi servizi completa l’impianto, che era in attesa di tali strutture da tempo. La presenza dei container è stata confermata da un’autorizzazione formale.
Impianto di skate park a Posatora, finalmente in arrivo i container adibiti a spogliatoi, bar, servizi e segreteria. C’è il via libera da parte dell’amministrazione comunale a una spesa di poco inferiore a 40mila euro per dotare l’impianto di via delle Grotte di tutte quelle strutture necessarie per ospitare nelle migliori condizioni i prossimi campionati italiani di skateboard, categoria ‘Street’, in calendario a settembre 2026. Il bando per l’approvvigionamento delle strutture effettivamente necessarie per dotare l’impianto sportivo di tutti i servizi richiesti è stato affidato a una ditta di Camerata Picena a cui il comune pagherà gli oltre 36mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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