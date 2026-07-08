acrobazie e adrenalina ecco lo skate park

Il nuovo skate park è stato inaugurato nel parco Guya di Budrio con la presenza della sindaca e circa cento cittadini. La struttura, chiamata Sherwood Skatepark, combina sport, aggregazione giovanile e tutela ambientale.

Inaugurato il nuovo skate park alla presenza della sindaca di Budrio Debora Badiali e di un centinaio di cittadini. "Nasce a Budrio – dice Badiali – lo Sherwood Skatepark, un progetto innovativo che unisce sport, aggregazione giovanile e massima tutela dell’ambiente all’interno del parco Guya. Più che una semplice opera pubblica, la nuova struttura rappresenta il coronamento di un percorso nato dal basso, voluto e guidato con tenacia dalla comunità locale degli skater". L’opera, realizzata in calcestruzzo armato colorato gettato in opera, e con elementi di arredo urbano quali panchine, cestini e rastrelliera per biciclette, ha comportato un investimento di 361. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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