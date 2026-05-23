Nuovo skate park al polo Leonardo impianto quasi pronto
Il nuovo skate park al polo Leonardo è quasi pronto e si trova in fase di collaudo tecnico-amministrativo. Il completamento è previsto entro il 30 giugno 2026, rispettando i tempi stabiliti dal Pnrr. Finora non sono stati registrati ritardi o penali a carico dell’appaltatore.
"L’impianto skate park è stato ultimato e si trova attualmente nella fase conclusiva di collaudo tecnico-amministrativo, con termine previsto entro il 30 giugno 2026, nel rispetto dei tempi previsti dal Pnrr, e non presenta ritardi né penali a carico dell’appaltatore". - Lo ha detto l’assessore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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