Sinner va al discount in Sardegna lo stupore dei dipendenti | È stata una bellissima sorpresa è stato gentilissimo

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A quattro giorni dalla vittoria a Wimbledon, il tennista italiano è tornato in Sardegna, dove di solito trascorre le vacanze estive. Durante una visita a un negozio di alimentari, i dipendenti hanno commentato la sua presenza come una sorpresa e hanno riferito che si è dimostrato molto gentile. La visita è durata alcuni minuti, durante i quali Sinner ha acquistato alcuni prodotti e si è intrattenuto con il personale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di clienti e passanti.

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A quattro giorni dal trionfo a Wimbledon Jannik Sinner è tornato in Sardegna, posto in cui d’estate torna abitualmente quando ha qualche giorno di vacanza a cavallo tra un torneo e l’altro. E lo ha fatto anche questa volta, dopo alcuni controlli di routine al J-Medical. Il numero uno del tennis mondiale ha comprato una villa a Porto Rafael e nella mattinata di giovedì ha stupito tutti andando a fare la spesa in un discount alle porte di Palau. Cappellino in testa, occhiali da sole e classico outfit da turista in un luogo di mare, Sinner ha tentato invano di camuffarsi, ma senza alcun successo, visto che immediatamente è stato riconosciuto e fotografato al banco frigo del supermercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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