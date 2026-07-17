A quattro giorni dalla vittoria a Wimbledon, il tennista italiano è tornato in Sardegna, dove di solito trascorre le vacanze estive. Durante una visita a un negozio di alimentari, i dipendenti hanno commentato la sua presenza come una sorpresa e hanno riferito che si è dimostrato molto gentile. La visita è durata alcuni minuti, durante i quali Sinner ha acquistato alcuni prodotti e si è intrattenuto con il personale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di clienti e passanti.

A quattro giorni dal trionfo a Wimbledon Jannik Sinner è tornato in Sardegna, posto in cui d’estate torna abitualmente quando ha qualche giorno di vacanza a cavallo tra un torneo e l’altro. E lo ha fatto anche questa volta, dopo alcuni controlli di routine al J-Medical. Il numero uno del tennis mondiale ha comprato una villa a Porto Rafael e nella mattinata di giovedì ha stupito tutti andando a fare la spesa in un discount alle porte di Palau. Cappellino in testa, occhiali da sole e classico outfit da turista in un luogo di mare, Sinner ha tentato invano di camuffarsi, ma senza alcun successo, visto che immediatamente è stato riconosciuto e fotografato al banco frigo del supermercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sinner va al discount in Sardegna, lo stupore dei dipendenti: “È stata una bellissima sorpresa, è stato gentilissimo”

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I clienti non credono ai loro occhi: Jannik Sinner fa la spesa al discount durante il relax nella villa in SardegnaJannik Sinner è stato avvistato mentre faceva la spesa in un supermercato di Palau, in Sardegna.

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DOPO WIMBLEDON, JANNIK SINNER SCEGLIE LA NORMALITÀ. Il numero uno del mondo è stato avvistato mentre faceva la spesa in un discount di Palau. Poi il relax nella nuova villa acquistata in una delle località più esclusive della Sardegna. #Sinner #S x.com

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