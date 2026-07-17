Un ex giocatore e allenatore americano ha dichiarato che Jannik Sinner non rientra tra i dieci migliori tennisti di sempre, basando la valutazione sulla situazione attuale del circuito. La sua opinione si riferisce alle performance e alle classifiche recenti del giovane azzurro, reduce da due vittorie consecutive a Wimbledon, dove ha sconfitto in finale un avversario tedesco. La valutazione si concentra esclusivamente sui risultati attuali, senza considerare altri parametri storici o potenziali futuri.

Jannik Sinner non è tra i dieci migliori giocatori della storia del tennis, parola di Brad Gilbert. L’ex giocatore americano, allenatore di Agassi, Roddick e Murray tra i tanti, ha parlato del tennista azzurro, reduce dal secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, dove ha battuto Alexander Zverev in finale. Nonostante il successo di Londra però, Gilbert non vede Sinner, così come Alcaraz, tra i migliori giocatori di tutti i tempi. “Sinner e Alcaraz non sono tra i dieci migliori giocatori di sempre”, ha detto Gilbert a Tennis Channel, che si è spinto a stilare una vera e propria classifica, “il numero uno è Novak Djokovic, poi c’è Rafa Nadal al numero due e Roger Federer è terzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sinner, la sentenza di Gilbert: “Non è nemmeno tra i 10 migliori di sempre. Mi baso sullo scenario attuale”

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