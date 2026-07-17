Sinner la sentenza di Gilbert | Non è nemmeno tra i 10 migliori di sempre Mi baso sullo scenario attuale

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ex giocatore e allenatore americano ha dichiarato che Jannik Sinner non rientra tra i dieci migliori tennisti di sempre, basando la valutazione sulla situazione attuale del circuito. La sua opinione si riferisce alle performance e alle classifiche recenti del giovane azzurro, reduce da due vittorie consecutive a Wimbledon, dove ha sconfitto in finale un avversario tedesco. La valutazione si concentra esclusivamente sui risultati attuali, senza considerare altri parametri storici o potenziali futuri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner non è tra i dieci migliori giocatori della storia del tennis, parola di Brad Gilbert. L’ex giocatore americano, allenatore di Agassi, Roddick e Murray tra i tanti, ha parlato del tennista azzurro, reduce dal secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, dove ha battuto Alexander Zverev in finale. Nonostante il successo di Londra però, Gilbert non vede Sinner, così come Alcaraz, tra i migliori giocatori di tutti i tempi. “Sinner e Alcaraz non sono tra i dieci migliori giocatori di sempre”, ha detto Gilbert a Tennis Channel, che si è spinto a stilare una vera e propria classifica, “il numero uno è Novak Djokovic, poi c’è Rafa Nadal al numero due e Roger Federer è terzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

sinner la sentenza di gilbert non 232 nemmeno tra i 10 migliori di sempre mi baso sullo scenario attuale
© Ilfattoquotidiano.it - Sinner, la sentenza di Gilbert: “Non è nemmeno tra i 10 migliori di sempre. Mi baso sullo scenario attuale”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Brad Gilbert stronca Sinner e Alcaraz: “Non sono nemmeno tra i primi 15 di sempre”Brad Gilbert ha dichiarato che né Sinner né Alcaraz sono tra i primi 15 di sempre.

Quante settimane da n.1 per Jannik Sinner e chi potrà agganciare a breve nella classifica dei migliori di sempreDopo la sconfitta contro Novak Djokovic agli Australian Open e la perdita a Doha contro Jakub Mensik all’inizio dell’anno, Jannik Sinner ha iniziato...

Temi più discussi: Tennis, Sinner si conferma re di Wimbledon: battuto Zverev in 4 set; Da punto debole ad arma da 128 ace, così il servizio di Sinner è diventato letale: piedi, lancio e...; La mossa di Cahill e il segreto degli allenamenti indoor per ritrovare colpi perfetti: ecco come Jannik si prepara alla finale di Wimbledon; Sinner-Zverev, il peso della storia e il coraggio del presente: perché questa finale è diversa da tutte le altre.

sinner la sentenza diJannik Sinner e il paragone che divide: arriva una sentenza nettaL'ex tennista azzurro Renzo Furlan ha spiegato per quale motivo, a suo parere, le caratteristiche dell'altoatesino ricordano Novak Djokovic. sportal.it

sinner la sentenza diLa sentenza di Rusedski su Novak Djokovic prima della semifinale contro Jannik SinnerL'ex tennista britannico parla della semifinale di oggi a Wimbledon ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web