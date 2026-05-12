Quante settimane da n1 per Jannik Sinner e chi potrà agganciare a breve nella classifica dei migliori di sempre

Dopo la sconfitta contro Novak Djokovic agli Australian Open e la perdita a Doha contro Jakub Mensik all’inizio dell’anno, Jannik Sinner ha iniziato una serie positiva. Attualmente, il tennista ha vinto 25 partite consecutive e si trova in vetta alla classifica, mantenendo il primo posto da diverse settimane. La sua posizione nella classifica dei migliori di sempre potrebbe essere affiancata o superata a breve da altri giocatori che si avvicinano ai suoi risultati.

Dopo la cocente sconfitta con Novak Djokovic agli Australian Open e la sorprendente battuta d’arresto in quel di Doha contro Jakub Mensik ad inizio stagione, Jannik Sinner ha cambiato passo non perdendo più una partita e collezionando una striscia di 25 vittorie consecutive in singolare. Nello specifico il fuoriclasse azzurro ha trionfato nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, qualificandosi inoltre per gli ottavi di finale a Roma. Un ruolino di marcia a dir poco impressionante, che ha consentito al tennista altoatesino di tornare lo scorso 13 aprile in vetta alla classifica ATP dopo aver ceduto per pochi mesi la prima posizione al suo grande rivale Carlos Alcaraz a cavallo tra il 2025 ed il 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante settimane da n.1 per Jannik Sinner e chi potrà agganciare a breve nella classifica dei migliori di sempre

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