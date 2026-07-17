Brad Gilbert ha dichiarato che né Sinner né Alcaraz sono tra i primi 15 di sempre. I due tennisti hanno vinto 10 degli ultimi 11 Slam nel circuito maschile, lasciando sul tavolo solo il Roland Garros 2026 a causa di un infortunio dello spagnolo e di un malore dell’italiano durante un secondo turno contro un argentino. Gilbert ha espresso questa opinione senza approfondimenti ulteriori.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto 10 degli ultimi 11 Slam in campo maschile, lasciando sul piatto soltanto il Roland Garros 2026 per l’infortunio dello spagnolo ed il malore accusato dall’italiano durante il match di secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Un vero e proprio dominio, che ha proiettato l’altoatesino ed il murciano in una nuova dimensione anche grazie ad una rivalità altamente spettacolare. Brad Gilbert non ritiene però Sinner e Alcaraz già all’altezza dei più grandi campioni del passato. “ Per il momento, nessuno dei due rientra nella top15 all-time. Il numero 1 è ovviamente Novak Djokovic, poi ci sono Rafael Nadal e Roger Federer a completare il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Brad Gilbert stronca Sinner e Alcaraz: “Non sono nemmeno tra i primi 15 di sempre”

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