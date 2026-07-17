Djokovic è stato eliminato in tre set da Sinner nella semifinale di Wimbledon. Dopo la partita, ha commentato che la biologia gli presenta il conto, facendo riferimento al divario di età tra lui e il vincitore. La sconfitta ha concluso il suo percorso nel torneo. Sinner ha raggiunto la finale, mentre Djokovic si è fermato ai quarti di finale del torneo.

Novak Djokovic sembra aver accettato la sconfitta nella semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. Il serbo si è arreso in soli tre set. Ma è anche consapevole del divario anagrafico che lo separa dall'attuale numero uno al mondo. "Penso alla mia età? Penso a giocare un buon tennis - ha spiegato Nole -. Sono le persone a ricordarmi l’età. E se non lo fanno loro, ci pensa il mio corpo. Cerco di sfruttare ogni minimo vantaggio possibile per riuscire a competere ancora al più alto livello con i più giovani. Il corpo ovviamente risponde in maniera diversa ora, è biologia. Ho giocato per più di 20 anni al livello più alto e impiego molto più tempo per recuperare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Sinner, Djokovic prende atto del divario: "La biologia mi presenta il conto"

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DJOKOVIC IRREALE, Sinner sconfitto dal serbo in cinque set | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

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