Djokovic furibondo a Wimbledon per la regola del tetto | Non mi interessa cosa succede a Sinner

Notizia in breve

A Wimbledon, Novak Djokovic si è scagliato contro la decisione di chiudere il tetto sul Centrale, contestando la coerenza della regola. Durante l’incontro, il tennista ha espresso la sua irritazione, affermando di non preoccuparsi delle condizioni di altri giocatori, come Sinner. La discussione è avvenuta con la supervisor Denise Parnell, con Djokovic che ha manifestato chiaramente la sua frustrazione per la gestione delle condizioni di gioco.