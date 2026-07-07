Djokovic furibondo a Wimbledon per la regola del tetto | Non mi interessa cosa succede a Sinner
A Wimbledon, Novak Djokovic si è scagliato contro la decisione di chiudere il tetto sul Centrale, contestando la coerenza della regola. Durante l’incontro, il tennista ha espresso la sua irritazione, affermando di non preoccuparsi delle condizioni di altri giocatori, come Sinner. La discussione è avvenuta con la supervisor Denise Parnell, con Djokovic che ha manifestato chiaramente la sua frustrazione per la gestione delle condizioni di gioco.
Lite a Wimbledon tra Novak Djokovic e la supervisor Denise Parnell per il tetto sul Centrale. Lo sfogo di Nole: "Nessuna coerenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Novak Djokovic Praises INCREDIBLE Opponent | Wimbledon First Round Interview
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