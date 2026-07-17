Djokovic prende atto | Senza nulla togliere a Sinner ma la biologia mi presenta il conto

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Novak Djokovic ha commentato la sconfitta subita nella semifinale di Wimbledon contro un tennista italiano. In occasione della presentazione di un documentario a New York, ha affermato che, senza voler sminuire il rivale, “la biologia mi presenta il conto”. La partita si è conclusa con una vittoria netta del giovane avversario, e il tennista serbo ha spiegato che le sue condizioni fisiche hanno influito sull’esito dell’incontro.

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Novak Djokovic, in questi giorni a New York per la presentazione del documentario “Novak Djokovic – Il lupo d’inverno”, prodotto da Prime Video, è tornato a parlare, ad una settimana di distanza, della semifinale persa nettamente a Wimbledon contro Jannik Sinner. Nel corso del programma CBS Mornings il serbo ha ripercorso l’inizio della sua passione per il tennis: “ Ho iniziato a giocare a tennis all’età di quattro anni, nessuno aveva mai toccato una racchetta nella mia famiglia. Non avevamo una grande tradizione in questo sport in Serbia. Ho cominciato a interessarmi al tennis e mi sono innamorato. Ho chiesto a mio padre di comprarmi una racchetta ed è iniziata così la mia storia d’amore con il tennis”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Novak Djokovic speaks on losing to Jannik Sinner at Wimbledon

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