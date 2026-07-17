Sinistra cancro mortale degli Usa | il vertice anti-Antifa

Notizia in breve

A Washington si è tenuto un summit del dipartimento di Stato dedicato alla lotta contro l’«estremismo di sinistra». L’evento ha paragonato le azioni di gruppi di sinistra a quelle del terrorismo islamico, come quello del 11 settembre. Durante il vertice sono state discusse strategie di contrasto e prevenzione, senza dettagli su eventuali misure specifiche o soggetti coinvolti. Nessuna dichiarazione ufficiale ha chiarito se si tratti di un'iniziativa politica o di un'azione di sicurezza.