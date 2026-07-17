Sinistra cancro mortale degli Usa | il vertice anti-Antifa
A Washington si è tenuto un summit del dipartimento di Stato dedicato alla lotta contro l’«estremismo di sinistra». L’evento ha paragonato le azioni di gruppi di sinistra a quelle del terrorismo islamico, come quello del 11 settembre. Durante il vertice sono state discusse strategie di contrasto e prevenzione, senza dettagli su eventuali misure specifiche o soggetti coinvolti. Nessuna dichiarazione ufficiale ha chiarito se si tratti di un'iniziativa politica o di un'azione di sicurezza.
America oggi A Washington il summit del dipartimento di Stato contro l’«estremismo di sinistra». «Come il terrorismo islamico» del 911 America oggi A Washington il summit del dipartimento di Stato contro l’«estremismo di sinistra». «Come il terrorismo islamico» del 911 Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. A Washington è andato in scena il vertice ministeriale che il dipartimento di Stato di Marco Rubio ha chiamato «Resurgence of Political Terrorism«, ma che fuori dai documenti ufficiali tutti chiamano «il summit anti Antifa». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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